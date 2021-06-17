Четыре совета по инвестированию в акции

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Антон Скворцов, менеджер по пенсионным рискам Luminor, консультирует розничных инвесторов по выбору акций для их портфеля. По его словам, есть четыре принципа, по которым нужно выбирать акции.

Покупайте то, что знакомо. Акции каких компаний покупать, зависит, в частности, от того, делает инвестор первые шаги или обладает уже каким-то опытом, и может использовать более крупные суммы. «Если вы – мелкий начинающий инвестор, я рекомендую взглянуть на компании, которые вам хорошо знакомы, чьи продукты Вы сами часто используете», – советует Скворцов.