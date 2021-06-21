Admiral Markets открывает филиал в Иордании
Эстонская финансовая компания Admiral Markets открывает филиал в Иордании, стремясь расширить свое присутствие на рынках Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), сообщает Äripäev.
Инвестиции, необходимые для открытия нового дочернего предприятия, составляют 3,28 миллиона иорданских динаров, или чуть более 4 миллионов евро, информирует Äripäev.
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