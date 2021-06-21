dv.ee • 22 июня 2021 в 3:00
Биржа
Только для подписчиков
Финансы

Admiral Markets открывает филиал в Иордании

Эстонская финансовая компания Admiral Markets открывает филиал в Иордании, стремясь расширить свое присутствие на рынках Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), сообщает Äripäev.

Руководители Admiral Markets на Таллиннской фондовой бирже  Фото: Андрас Кралла

Инвестиции, необходимые для открытия нового дочернего предприятия, составляют 3,28 миллиона иорданских динаров, или чуть более 4 миллионов евро, информирует Äripäev.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Финансы
    Валюты
    Технологии
    Предпринимательство
    Биржа
    Экономика
    Эстония
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи