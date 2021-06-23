Вкус биржи: у вас слишком много денег - вложитесь в стартап

Фото: Dado Ruvic, Scanpix

В конце прошлой недели (подкаст был записан в пятницу) мы вместе с трейдером, тренером и экспретом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто актуальные события мировой экономики, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Прозаседавшиеся. Ходило немало разговоров о том, что заседание ФРС, состоявшееся неделю назад, было, дескать, важным и судьбоносным. А как было на самом деле? Гора родила мышь или всё же более крупную зверюшку?

В Европе рекорд по финансированию стартапов. За первую половину 2021 года стартапами был привлечено больше денег, чем когда-либо за год (т.е. рекорд 2020 года был побит меньше, чем за полгода). Европейцам некуда девать свои деньги?

"Меняйте закон, я деньги потерял!". Миллиардер Марк Кьюбан вложился в эпическую неведомую ерунду именуемую "стейблкойном" и потерял на ней все свои вложения. Удивительно, но после этого он стал сторонником регулирования криптовалют. Хм, что же случилось?

Об этом и другом - в выпуске "Вкуса биржи".