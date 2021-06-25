Wise анонсировала выход на биржу

Компания Wise (бывшая TransferWise), основанная эстонскими предпринимателями Кристо Кяарманном и Тааветом Хинрикусом объявила о том, что в июле выйдет на Лондонскую биржу.

Wise разместит свои акции путём прямого размещения. Это означает, что предварительной продажи акций по фиксированной цене не будет. Стартовая цена определится аукционом, который состоится в день принятия акций биржей.