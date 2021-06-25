Яан Мартин Райк • 25 июня 2021 в 7:41
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Kristo Käärmann

Wise анонсировала выход на биржу

Фото: Zumapress/Scanpix

Компания Wise (бывшая TransferWise), основанная эстонскими предпринимателями Кристо Кяарманном и Тааветом Хинрикусом объявила о том, что в июле выйдет на Лондонскую биржу.

Wise разместит свои акции путём прямого размещения. Это означает, что предварительной продажи акций по фиксированной цене не будет. Стартовая цена определится аукционом, который состоится в день принятия акций биржей.

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    Kristo Käärmann
    Taavet Hinrikus
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