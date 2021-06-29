Каспар Аллик • 29 июня 2021 в 8:17
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Harju Elekter приобрел долю финского разработчика зарядных систем

IGL-Technologies установила в Финляндии более 20 000 зарядных устройств для электромобилей  Фото: igl.fi

В понедельник финское дочернее предприятие Harju Elekter заключило договор о приобретении 5,5% доли технологического предприятия IGL-Technologies Oy, которое занимается разработкой управления зарядных станций для электромобилей и парковок.

Стоимость сделки составляет около 250 000 евро.

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