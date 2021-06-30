Каспар Аллик • 30 июня 2021 в 8:57
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Пенсионные фонды теперь могут брать деньги в кредит: хорошо это или плохо?

Руководитель фондов SEB Varahaldus Эндрико Вырклаев.  Фото: Лийз Трейманн

В прошлом году вступило в силу изменение закона, позволяющее эстонским пенсионным фондам использовать заемный капитал (левередж, кредитное плечо) в объеме до 25% от суммы фонда. В мире по-разному воспринимают такую возможность - одни видят в этом средство увеличения доходности, другие - чрезмерный риск для будущих пенсионеров.

«Я не считаю, что финансовый левердж - верное решение для инвесторов», - говорит руководитель балтийского подразделения пенсионных фондов Luminor Расмус Пиккани. «Левердж означает, что инвесторы фондов берут на себя большие риски, чем им предписано и позволено». Luminor не планирует использовать в своих фондах возможность леверджа.

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