Прибыль EfTEN в первом полугодии увеличилась до 4,9 млн евро
Прибыль EfTEN Real Estate Fund III AS до налогов, амортизации и выплаты процентов по кредитам (EBITDA) за первые шесть месяцев этого года составила почти 4,9 миллиона евро, что на 27 процентов выше, чем за тот же период прошлого года, пишет Postimees.
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