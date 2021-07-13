Прибыль EfTEN в первом полугодии увеличилась до 4,9 млн евро

Глава EfTEN Real Estate Fund III AS Вильяр Аракас. Фото: Raul Mee

Прибыль EfTEN Real Estate Fund III AS до налогов, амортизации и выплаты процентов по кредитам (EBITDA) за первые шесть месяцев этого года составила почти 4,9 миллиона евро, что на 27 процентов выше, чем за тот же период прошлого года, пишет Postimees.