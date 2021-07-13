Вкус биржи: какой коммунизм?! Молодые люди, опомнитесь!

Китай решил подавить на компанию DiDi. Ну так, полегонечку. Фото: Елена Ценно

В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Наш подкаст уходит в отпуск на 3 недели. Уверены, что биржи за это время рухнут и наступит тотальный коллапс, т.к. некому будет интерпретировать события на рынке. Мы очень-очень-очень хотим знать вашу обратную связь по подкасту (что нравится, что не нравится, и что бы хотели видеть - точнее слышать - в дальнейших выпусках), и ждём её по адресу [email protected].

Почему капитализм - это ум, честь и совесть нашей эпохи, а у юных социалистов нет ни стыда ни совести? Фуад Расулов разразился целой тирадой о том, почему коммунизм - это плохо, а всё, что не коммунизм - хорошо. Почему молодые американцы, требующие "заводов рабочим и землю крестьянам" заблуждаются?

Почему я такой злой был? Это потому что у меня микрочипов не было. А теперь куплю смартфон - и добреть начну. Крупнейший мировой производитель чипов последнего поколения, тайваньская компания TSMC, выпустила свежую отчётность. Смотришь - а там рост! Спасёт ли нас тайваньский промышленный гигант от мирового дефицита микрочипов, которым сегодня пугают детей?

Когда в товарищах согласия нет, на баррель дело не пойдёт. Страны-члены ОПЕК в очередной раз прозаседали (всё на свете), но не особо пришли к согласию. Нет, никто ни с кем не поссорился, но некоторые вопросы Иран и Саудовская Аравия видят по-разному. Что не поделили нефтяные державы?

Наступает сезон отчётности биржевых компаний. Будет ли новый сезон столь же интересным, как предыдущие серии? Будут ли актёры играть столь же убедительно? Только без спойлеров.

Об этом и другом - в выпуске "Вкуса биржи". Обратную связь по "Вкусу" - по адресу [email protected].