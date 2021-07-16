dv.ee • 16 июля 2021 в 8:32
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Банковское Дело

Результаты Swedbank превзошли ожидания аналитиков

Иллюстративное фото.   Фото: Andras Kralla

Swedbank объявил о финансовых результатах за второй квартал, согласно которым операционная прибыль банка составила 6,85 миллиарда шведских крон, что на 18% превышает прогноз аналитиков Infrit. Компания планирует выплатить дополнительные дивиденды, пишет Äripäev.

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