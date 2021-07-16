Результаты Swedbank превзошли ожидания аналитиков
Swedbank объявил о финансовых результатах за второй квартал, согласно которым операционная прибыль банка составила 6,85 миллиарда шведских крон, что на 18% превышает прогноз аналитиков Infrit. Компания планирует выплатить дополнительные дивиденды, пишет Äripäev.
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