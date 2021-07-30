Основатели платформы Robinhood стали миллиардерами
Долгожданный дебют онлайн-брокера Robinhood Markets на фондовом рынке оказался худшим в этом году, однако это не помешало основателям платформы Владу Теневу и Байджу Бхатту в результате стать миллиардерами, сообщает Bloomberg.
Первоначальный диапазон первичного размещения Robinhood на бирже NASDAQ составлял 38–42 доллара, в конце концов торги начались с уровня 38 долларов за акцию, информирует Bloomberg.
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