Только для подписчиков

Основатели платформы Robinhood стали миллиардерами

Долгожданный дебют онлайн-брокера Robinhood Markets на фондовом рынке оказался худшим в этом году, однако это не помешало основателям платформы Владу Теневу и Байджу Бхатту в результате стать миллиардерами, сообщает Bloomberg.

Основатели Robinhood Markets Байджу Бхатт (слева) и Влад Тенев Фото: ANDREW KELLY, Reuters/Scanpix

Первоначальный диапазон первичного размещения Robinhood на бирже NASDAQ составлял 38–42 доллара, в конце концов торги начались с уровня 38 долларов за акцию, информирует Bloomberg.