dv.ee • 30 июля 2021 в 6:42
Биржа
Только для подписчиков
Биржа

Основатели платформы Robinhood стали миллиардерами

Долгожданный дебют онлайн-брокера Robinhood Markets на фондовом рынке оказался худшим в этом году, однако это не помешало основателям платформы Владу Теневу и Байджу Бхатту в результате стать миллиардерами, сообщает Bloomberg.

Основатели Robinhood Markets Байджу Бхатт (слева) и Влад Тенев  Фото: ANDREW KELLY, Reuters/Scanpix

Первоначальный диапазон первичного размещения Robinhood на бирже NASDAQ составлял 38–42 доллара, в конце концов торги начались с уровня 38 долларов за акцию, информирует Bloomberg.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Биржа
    Инвестирование
    Сша
    Акции
    Крипто
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи