Каспар Аллик • 2 августа 2021 в 10:50
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Tallink планирует эмитировать новые акции на 35 миллионов евро
Совет Tallink Grupp принял решение об эмиссии новых акций. Планируется выпустить около 67 миллионов новых акций с возможностью дополнительного увеличения акций на 10%.
Цена предложения 0,47 евро за акцию. Такой низкой цена акции Tallink за последнее десятилетие не была ни разу. С учетом нынешней рыночной цены это на 30% дешевле. Преимущественное право на подписку имеют действующие акционеры как в Эстонии, так и в Финляндии.
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