Число пассажиров Tallink упало на 28%

Фото: Лийз Трейманн

В июле число пассажиров Tallink снизилось на 28%, по сравнению с таким же месяцем прошлого года.

В июле Tallink перевёз 444 112 пассажиров, что на 28% меньше, чем в июле 2020 года. Объём перевезённых грузов упал на 4,6% и составил 27 766 единиц. Объём перевезённых автомобилей упал на 26,7% и составил 86 665 единиц.

"Главное влияние на объёмы перевозок оказали ограничения, вызванные COVID-19", - пишет предприятие в своём биржевом сообщении.

Больше всего упали пассажирские перевозки на линии Эстония-Финляндия (-43%). Этим маршрутом воспользовались 255 054 человека. Число пассажиров на линии Эстония-Швеция выросло в 13 раз и составило 37 840 человек. Грузовые перевозки упали на всех линиях.

Вчера Tallink сообщил, что эмитирует новые акции с дисконтом в 30%. Компания рассчитывает выручить от этой эмиссии 35 миллионов евро. Акции Tallink на Таллиннской бирже упали вчера на 5,5% и стоили на момент закрытия 0,651 евро.