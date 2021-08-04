Итоги месяца балтийской биржи: эстонские компании в тройке лидеров

Лучшую доходность из предприятий балтийской биржи, акции которых котируются в основном списке, в июле демонстрировали эстонские банки. Из-за нового распространения коронавируса самое большое падение в июле продемонстрировали акции туристического сектора.

Фото: Андрас Кралла

В июле индекс балтийской биржи вырос на 4,5%. Больше всего на это повлиял рост на Таллиннской бирже - индекс местной биржи вырос на 6,7%. Рижская биржа за месяц «подешевела» на 0,8%, и вильнюсская выросла на 3,8%.