Майт Краун • 4 августа 2021 в 8:17
Биржа
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Итоги месяца балтийской биржи: эстонские компании в тройке лидеров
Лучшую доходность из предприятий балтийской биржи, акции которых котируются в основном списке, в июле демонстрировали эстонские банки. Из-за нового распространения коронавируса самое большое падение в июле продемонстрировали акции туристического сектора.
В июле индекс балтийской биржи вырос на 4,5%. Больше всего на это повлиял рост на Таллиннской бирже - индекс местной биржи вырос на 6,7%. Рижская биржа за месяц «подешевела» на 0,8%, и вильнюсская выросла на 3,8%.
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