dv.ee • 6 августа 2021 в 7:44
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Инвестирование

Как обеспечить диверсификацию портфеля?

Иллюстративное фото.  Фото: Shutterstock

Один из лучших способов целенаправленно снизить риск ваших активов – это использовать различные инвестиционные фонды. Однако означает ли это, что рассредоточение инвестиций гарантировано, и дальнейшая жизнь инвестора не вызывает беспокойства? Рассказывает руководитель отдела инвестиций и анализа рисков Luminor Pensions Антон Скворцов.

Акции разных секторов

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