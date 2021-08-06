Как обеспечить диверсификацию портфеля?

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Один из лучших способов целенаправленно снизить риск ваших активов – это использовать различные инвестиционные фонды. Однако означает ли это, что рассредоточение инвестиций гарантировано, и дальнейшая жизнь инвестора не вызывает беспокойства? Рассказывает руководитель отдела инвестиций и анализа рисков Luminor Pensions Антон Скворцов.

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