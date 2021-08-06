LHV: следует ждать сокращения дивидендов от Merko

Старший аналитик LHV Сандер Данил Фото: Лийз Трейманн

Старший аналитик LHV Сандер Данил сказал, что результаты Merko Ehitus были лучше прогнозируемых, но очевидно предприятие в этом году сократит выплачиваемые дивиденды.

Несмотря на снижение рентабельности по сравнению с прошлым годом, по оценке LHV, показатели по-прежнему сильные. Это связано с тем, что результаты все равно оказались хорошими, несмотря на ряд негативных факторов, которые оказывают давление на строительный сектор, и снижение доли собственных девелоперских проектов от общего объема продаж.