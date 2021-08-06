Майт Краун • 6 августа 2021 в 12:39
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LHV: следует ждать сокращения дивидендов от Merko
Старший аналитик LHV Сандер Данил сказал, что результаты Merko Ehitus были лучше прогнозируемых, но очевидно предприятие в этом году сократит выплачиваемые дивиденды.
Несмотря на снижение рентабельности по сравнению с прошлым годом, по оценке LHV, показатели по-прежнему сильные. Это связано с тем, что результаты все равно оказались хорошими, несмотря на ряд негативных факторов, которые оказывают давление на строительный сектор, и снижение доли собственных девелоперских проектов от общего объема продаж.
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