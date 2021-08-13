dv.ee • 13 августа 2021 в 11:36
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Квартальная выручка Airbnb увеличилась почти в 4 раза

Выручка компании Airbnb Inc. за второй квартал выросла до 1,3 млрд долларов - почти в четыре раза в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, сообщает Financial Times.

Офис Airbnb в Сан-Франциско  Фото: Gabrielle Lurie, Reuters/Scanpix

Чистый убыток Airbnb - онлайн-платформы для краткосрочной аренды частного жилья по всему миру - сократился во втором квартале до 68 млн долларов (в прошлом году квартальный убыток составлял 576 млн долларов), информирует Financial Times.

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