Квартальная выручка Airbnb увеличилась почти в 4 раза
Выручка компании Airbnb Inc. за второй квартал выросла до 1,3 млрд долларов - почти в четыре раза в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, сообщает Financial Times.
Чистый убыток Airbnb - онлайн-платформы для краткосрочной аренды частного жилья по всему миру - сократился во втором квартале до 68 млн долларов (в прошлом году квартальный убыток составлял 576 млн долларов), информирует Financial Times.
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