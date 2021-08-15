Ignitis покупает три проекта ветряных электростанций в Латвии
Литовская международная энергетическая компания Ignitis Group выходит на латвийский рынок возобновляемых источников энергии, приобретая акции трех компаний, занимающихся развитием ветропарка.
Предварительная сумма инвестиций - до 200 миллионов евро, пишет латвийское экономическое издание Dienas Bizness.
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