dv.ee • 15 августа 2021 в 12:34
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Энергетика

Ignitis покупает три проекта ветряных электростанций в Латвии

Фото: Scanpix

Литовская международная энергетическая компания Ignitis Group выходит на латвийский рынок возобновляемых источников энергии, приобретая акции трех компаний, занимающихся развитием ветропарка.

Предварительная сумма инвестиций - до 200 миллионов евро, пишет латвийское экономическое издание Dienas Bizness.

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