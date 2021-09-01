Фуад Расулов: PayPal станет брокером?

Фото: AMIR COHEN, Scanpix

Новость, из-за которой акции PayPal взлетели на 3%, меня поначалу сильно удивила. Однако позже я пришёл к выводу, что это вполне логичный шаг для компании, имеющей 400 миллионов клиентов.

Как сообщили CNBC разные и анонимные источники, компания PayPal собирается стать брокером. И, как я уже написал выше, это никого не должно удивлять.