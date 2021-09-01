Фуад Расулов: Robinhood может лишиться основного источника дохода

Логотип компании Robinhood Markets Фото: ANDREW KELLY, Scanpix

В понедельник вышла ужасная новость для Robinhood. На столе у председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гарри Генслера лежит законопроект, который может запретить или сильно ограничить спорную практику Payment for Order Flow (PFOF). Акции Robinhood рухнули в понедельник на 5,75%, оказавшись всего на несколько долларов выше цены на IPO.

На следующий день был неплохой отскок, и бумаги выросли на 5,4%. Думаете, из-за хороших цифр? Нет, конечно. Причиной роста стало неожиданное “превращение” бумаги в меместок, взвинтившее котировки до 44 долларов за акцию.