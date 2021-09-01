Месячный оборот Saunum увеличился вдвое

Эксперты: как и где грамотно использовать пустую сланцевую породу

Щебенка из пустой сланцевой породы не равноценна по своим свойствам качественной щебенке из плитняка. Применять ее в строительстве можно далеко не везде, а в бетоне – однозначно нельзя, указывают авторы статьи, исполнительный директор Эстонского союза производителей строительных материалов Энно Ребане и глава Эстонского союза инфраструктурного строительства Тармо Трей. По мнению строительных экспертов, пустую породу было бы разумней использовать для заполнения сланцевых шахт.

Щебенка из пустой сланцевой породы не равноценна по своим свойствам качественной щебенке из плитняка. Применять ее в строительстве можно далеко не везде, а в бетоне – однозначно нельзя, указывают авторы статьи, исполнительный директор Эстонского союза производителей строительных материалов Энно Ребане и глава Эстонского союза инфраструктурного строительства Тармо Трей. По мнению строительных экспертов, пустую породу было бы разумней использовать для заполнения сланцевых шахт.