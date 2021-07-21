Майт Краун • 21 июля 2021 в 7:25
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Saunum заключила контракт на 4 миллиона евро

Андрус Варе - основатель и член правления Saunum Group AS.  Фото: Andras Kralla

Компания Saunum заключила контракт на перепродажу своей продукции в Финляндии. Общая сумма сделки составит 4 млн евро, говорится в биржевом сообщении.

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