Майт Краун • 21 июля 2021 в 7:25
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Saunum заключила контракт на 4 миллиона евро
Компания Saunum заключила контракт на перепродажу своей продукции в Финляндии. Общая сумма сделки составит 4 млн евро, говорится в биржевом сообщении.
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