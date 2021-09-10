Вкус биржи: Белый дом захотел солнышка

Фото: Андрес Хаабу

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

Пиццу на IPO заказывали? Компания Door Dash вышла в конце прошлого года на биржу и запомнилась ростом акций в первый же день на 85%. Что произошло с тех пор? Сдулась ли компания как мыльный пузырь, или наоборот, успешно конкурирует с Wolt и их аналогами?

Солнышко в руках и венок из звёзд в небесах. Белый дом (американский, разумеется), поставил перед страной цель… Нет, не коммунизма достичь к 1980 году, но тоже амбициозную: сделать так, чтобы 50% электричества производились к 2050 году на солнечных батареях. Насколько это реально? Не обожгутся ли они на этом проекте?

Команда “Газы!” дана для всех! Если рынок нефти движется ни шатко ни валко, каждый день обивая пороги 70 долларов за баррель, то газ вот рванул так, что мало не показалось. Что стало тому причиной? Газпром - мечты сбываются?

Нет, вы уверены, что гиперинфляции не будет? Цены промышленных производителей для конечного спроса (он что, бывает ещё бесконечным?) выросли в августе на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 8,3% по сравнению с августом 2020 года. Это самый большой рост с 1975 года. Рост промышленных цен - предтеча роста цен потребительских. Так будет в итоге гиперинфляция или нет?

Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.