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    Американские рынки всю неделю падали

    Нью-Йоркская фондовая биржаФото: ANDREW KELLY, Scanpix

    Индексы Dow Jones и S&P 500 падали каждый день.

    В пятницу индекс Dow Jones упал на 271,66 пункта, достигнув значения 34 607,72. Это был пятый день подряд, когда данный индекс падал, пишет CNBC.
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