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    Таавет Хинрикус инвестировал в стартап бывших сотрудников

    Cоучредитель Wise Таавет Хинрикус. Фото: Andres Haabu

    Стартап Lightyear, основанный двумя бывшими сотрудниками Wise, привлек 10 млн долларов, пишет Postimees со ссылкой на Financial News London.

    Стартап Lightyear был основан в Лондоне в 2021 году Мартином Сокком и Михкелем Аамером. Компания обещает сделать торговлю акциями дешевле и планирует конкурировать с онлайн-брокером Robinhood.
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