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    В ТОП-10 самых дорогих компаний мира не осталось ни одного китайского бизнеса

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    В десятке самых дорогих компаний мира впервые с 2017 года не осталось ни одной китайской компании - последней свое место в топ-10 потеряла холдинговая компания Tencent, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

    По состоянию на утро 16 сентября акции Tencent в Гонконге упали на 1,3%, до 447,4 гонконгского доллара ($57,52) за бумагу. Таким образом, рыночная стоимость компании снизилась до $552,2 млрд.
    В результате Tencent опустилась на 11-е место, пропустив вперед американского производителя чипов Nvidia, капитализация которой по итогам торгов 15 сентября составила $558,5 млрд. Ранее топ-10 покинула Alibaba.
    Tencent попала под сильное давление китайских властей вместе со всем технологическим сектором страны. Пекин начал ужесточать регулирование сектора в ноябре прошлого года, когда власти остановили IPO «дочки» Alibaba - финтеха Ant Group - всего за несколько дней до размещения, а затем объявили о реструктуризации Ant.
    Фото: Bloomberg

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