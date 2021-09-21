Биржа

Майт Краун

21 сентября 2021 в 11:58 Поделиться:









Кто из инсайдеров LHV продал права на подписку, а кто подписался на новые акции

Правляющий фондами LHV Йоэль Кукемельк Фото: Андрас Кралла

Связанные с LHV руководители провели несколько сделок по продаже прав на подписку новых акций. По данным Финансовой инспекции, управляющий фондами LHV Йоэль Кукемельк и один из основателей банка Райн Лыхмус продали часть прав на подписку.

Йоэль Кукемельк на прошлой неделе продал 963 права на подписку на сумму 13 045 евро. Сделку он осуществил 15 сентября утром, когда началась торговля правами. Ему удалось продать свои права по 13 евро. С учетом цены новой акции при подписке, которая составляет 34 евро, и цены акции на рынке в тот день в пределах 42,5 евро, Кукемельку удалось получить на 5 евро больше рыночной цены. Сегодня права на подписку торгуются в пределах 7,5 евро.