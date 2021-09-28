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    Росту цен на нефть не видно конца

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Стоимость нефти марки Brent продолжает стремительный рост, превысив уровень в 80 долларов. Спрос на нефть продолжает превышать предложение, в то время как запасы нефти сокращаются, пишет Reuters.

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