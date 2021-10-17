Netflix: "Игра в кальмара" принесет компании 900 млн долларов

Число клиентов Novaturas в третьем квартале выросло вдвое

С января по сентябрь нынешнего года туристическая компания Novaturas обслужила в общей сложности 123 600 клиентов, что на 180% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Äripäev.

С января по сентябрь нынешнего года туристическая компания Novaturas обслужила в общей сложности 123 600 клиентов, что на 180% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Äripäev.