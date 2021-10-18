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    Подписка на акции Arco Vara была превышена почти в пять раз

    Исполнительный руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ. Фото: Daisy Lappard

    Подписка на новые акции Arco Vara была превышена в 4,8 раза. По словам исполнительного руководителя компании Мико Нийнемяэ, результат эмиссии значительно превзошел все ожидания.

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