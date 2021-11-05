Биржа

dv.ee

5 ноября 2021 в 13:43 Поделиться:









Куда профессионалы в области инвестиций советуют инвестировать 100 000 евро?

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Существует множество различных способов инвестирования, которые зависят от опыта инвестора, инвестируемой суммы и личных предпочтений. Куда профессионалы в области инвестиций посоветовали бы вложить 100 000 евро свободных денег?

Главный экономист Luminor Тыну Пальм рекомендует инвестировать 100 000 евро в образование и предпринимательство: «Будь то программирование, какая-то отрасль инженерии или культуры. Нужно инвестировать в компании, которые значительно увеличат доход. Тогда появится избыток денег, которые можно будет вложить в недвижимость и акции».