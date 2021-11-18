Мадис Тоомсалу будет и дальше руководить работой LHV Group

Нехватка рабочей силы: одного шага недостаточно

В начале ноября на Эстонском деловом форуме, проведённом «Деловыми ведомостями», министр предпринимательства Андрес Сутть проговорился, что его министерство готовит законопроект, позволяющий продлить срок, в течение которого работники из третьих стран смогут находиться в Эстонии.

В начале ноября на Эстонском деловом форуме, проведённом «Деловыми ведомостями», министр предпринимательства Андрес Сутть проговорился, что его министерство готовит законопроект, позволяющий продлить срок, в течение которого работники из третьих стран смогут находиться в Эстонии.