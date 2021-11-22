Bloomberg: Olympic Entertainment может сменить владельца

ЕС выделяет деньги на восстановление экономики. Что дальше?

В конце октября Совет ЕС утвердил программу восстановления экономики Эстонии. Треть объёма программы предназначена непосредственно предпринимательскому сектору. Советник по стратегии Министерства финансов Трийн Томингас разъясняет дальнейший ход событий: куда пойдут деньги, как будут производиться выплаты и в чём отличие от обычной финансовой помощи ЕС.

В конце октября Совет ЕС утвердил программу восстановления экономики Эстонии. Треть объёма программы предназначена непосредственно предпринимательскому сектору. Советник по стратегии Министерства финансов Трийн Томингас разъясняет дальнейший ход событий: куда пойдут деньги, как будут производиться выплаты и в чём отличие от обычной финансовой помощи ЕС.