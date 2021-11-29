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    Началась подписка на акции Hagen Bikes

    Учредители Hagen Bikes Каспар Пеэк и Тааниэль Мяги.Фото: Pressifoto

    Сегодня началась подписка на акции эстонского производителя электрических грузовых велосипедов Hagen Bikes. Компания планирует разместить свои акции на альтернативном рынке Nasdaq First North.

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