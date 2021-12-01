Товар похожий, цены разные: как заработать на разнице цен на нефть?

Трейдеру всё равно, куда уйдут цены на чёрное золото, - важно, чтобы спред возвращался в исторические рамки. А это происходит почти всегда! Фото: Shutterstock

Стратегий торговли акциями, результат которых не сильно зависит от направления рынка, немало, причём некоторые из них достаточно просты. Правда, использовать их нужно в определённые моменты, когда есть идеальные точки входа.

Кто знал, что неожиданно появится новый штамм коронавируса "омикрон" и обвалит нефть в моменте на 13 процентов. То есть уже поздно покупать пут- и колл-опционы, которые дают возможность получить прибыль от любого сильного движения рынка в любую сторону. Однако существует другая, весьма простая - как в понимании, так и в реализации - стратегия, которая может принести неплохую прибыль, при этом не поставив под удар позиции, если с ценой товара (в нашем случае - нефти) что-то пойдёт не так.