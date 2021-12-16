ЕЦБ объявил о сокращении объёма выкупа активов

Европейский центральный банк объявил о решении прекратить чрезвычайную программу покупки гособлигаций, инициированную во время пандемии. Он планирует это сделать в марте следующего года.
В четверг совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) объявил, что в первом квартале следующего года покупка ценных бумаг в рамке чрезвычайной программы покупки гособлигаций (Pandemic Emergency Purchase Programme иди PEPP) будет происходить в сокращённом объёме. В марте она будет полностью прекращена, пишет The Financial Times.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Оформите подписку на «Деловые ведомости»
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.