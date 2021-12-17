Результаты Baltika отстают от плана санации

По словам руководителя Baltika Флавио Перини, он уверен, что в следующем году предприятие сумеет выполнить план санации.Фото: Лийз Трейманн
Финансовое положение Baltika в рамках санации улучшилось, однако результаты значительно отстают от первоначального плана.
С начала предыдущего года по октябрь текущего коммерческий убыток Baltika составил 1,35 млн евро. В рамках программы санации этот показатель должен был быть на уровне 0,47 миллиона евро убытка. По оценке советника по санации Артура Суйтса, отставание от прогноза полностью обосновано закрытием магазинов, что было вызвано пандемией и распространением вируса.
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