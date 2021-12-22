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    Акционеры Elmo Rent утвердили новую эмиссию акций

    Акционеры Elmo Rent утвердили на голосовании новую эмиссию акций, уведомляет предприятие в биржевом сообщении.

    Фото: ELMO Rent
    Предприятие планирует выпустить 727 270 новых простых акций, номинальная стоимость каждой из которых составит 0,10 евро. К этой цене добавляется 5,4 евро ажио. Таким образом инвесторы смогут приобрести новые акции по цене 5,5 евро.
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