Крупнейший акционер банка Šiauliai продает часть своей доли
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение продать 18% своей доли в литовском банке Šiauliai.
Фото: Владимира Иванова
ЕБРР продает 18% своей доли розничным инвесторам. Продажи будут происходить вне биржевых торгов. На сегодняшний день заключено три договора с управляющими активами Invalda INVL, Nord Security и ME Investicija, которые приобретают соответственно по 5,87%, 5,87% и 6,29% от продаваемой доли ЕБРР.
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