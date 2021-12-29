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    Вкус биржи: Джо, зачем ты подставил Джо?

    Фото: J. Scott Applewhite

    Вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    Джо, ты зачем подставил Джо? Сенатор от демократов (и предатель?) Джо Мэнчин объявил, что не будет голосовать за ВВВ - речь об инфраструктурном проекте поддержки экономики Build Back Better (“Лучше постройте назад”?), на который государство планирует потратить 1,75 триллиона долларов. Мало того, что республиканцы его покромсали, уменьшив общий объём, так ещё и родной однопартиец объявил, что в этом флешмобе участвовать не будет (и его голос пока оказывается решающим).
    У Джека Дорси радикальные левацкие идеи: “Интернет должен принадлежать людям”. Именно так Фуад Расулов отреагировал на спор основателя Твиттера с инвестором Марком Андриссеном. “Да ему даже Твиттер нельзя доверить!”, - недоумевает Расулов. Перепалка завершилась тем, что Андриссен заблокировал Дорси в его родной соцсети.
    Омикрон шагает по планете. Как это влияет на рынки?
    Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».

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Вкус биржи: Джо, зачем ты подставил Джо?
Вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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