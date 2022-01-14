Биржа

Александр Элдер

14 января 2022 в 9:31 Поделиться:









Совет Александра Элдера местным инвесторам: не стойте под падающим деревом

На эстонской бирже было два великолепных года, благодаря чему на рынок пришло много новых инвесторов с верой, что растущий тренд будет продолжаться вечно, отмечает в своем обращении к читателям Äripäev трейдер с мировым именем и эстонскими корнями Александр Элдер.

Профессиональный трейдер Александр Элдер. Фото: Личный архив

Деревья не растут до небес. Это относится и к акциям. Сумасшедший бычий рынок 2020-2021 годов привлек на рынки огромное число новых участников. Люди, которые никогда не сталкивались с медвежьим рынком, не умеют предвидеть проблемы и понятия не имеют, как защитить свой скромный капитал.