Биржа

Дмитрий Фефилов

19 января 2022 в 8:00 Поделиться:









Игорь Мёльдер о Таллиннской бирже: сила толпы совершает чудеса, но это работает и в обратную сторону

Предприниматель и совладелец Capital Mill Игорь Мёльдер занимает в ТОПе инвесторов Таллиннской биржи почётное 48 место. При этом в его портфеле есть акции только одного местного предприятия.

Игорь Мёльдер - инвестор и совладелец Capital Mill Фото: Andras Kralla

В портфеле Игоря Мёльдера на Таллиннской бирже есть только акции банка Coop. На конец года объем портфеля составлял 4 640 569 евро. По словам Мёльдера, он является акционером банка с момента выхода его на биржу. При этом часть прибыли они с партнерами реализовали, когда «цена была настолько высокой, что аргументов держать их уже не оставалось». И тем не менее он является долгосрочным инвестором банка и не исключает, что в скором времени вновь увеличит свою долю.