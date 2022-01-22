Каарель Отс: в этот день индекс Таллиннской биржи преодолеет отметку в 10 000 пунктов
Руководитель Таллиннской биржи Каарель Отс знает день и время, когда индекс местной биржи пересечет отметку в 10 000 пунктов.
Руководитель Таллиннской биржи Каарель ОтсФото: Рауль Меэ
22 апреля 2028 года! Этот день Отс озвучил на конференции инвестора Тоомаса, которая проходит в Таллинне 22 января 2022 года. Правда, он использовал дисклеймер, что это может все-таки случиться и чуть раньше или позже.
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