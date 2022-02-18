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    Вкус биржи: скоро будут как “Одноклассники”?

    Фото: Scanpix

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    В десятке и не волнует! Уже не Фейсбук. Акции компании Facebook (или Meta) вылетели из ТОП-10 по мировой капитализации ценных бумаг. Скоро будут как “Одноклассники”? Как отреагировали другие соцсети? И почему Цукерберг - это "метатоварищ"?
    Не всё то золото, что не по $1900. Главный резервный актив за последние 3 недели расправил крылья (или плечи?) прорвал всевозможные флаги (термин из технического анализа). Инвесторы стали трусишками-зайками-серенькими и в панике забрали все деньги из фондового рынка? И при чём тут какой-то ещё технический анализ?
    Домики теряют популярность. В США ставка по жилищноому кредиту дошла до 3,92%, а продажи новых домов в декабре упали на 14%. Откуда такая апатия? Неужто и тут ФРС всё испортил?
    Об этом и другом - в свежем выпуске “Вкуса биржи”.

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Вкус биржи: скоро будут как “Одноклассники”?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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