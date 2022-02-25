  • Поделиться:

    Вкус биржи: как воспринимать рынки в кризисное время?

    Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA, Scanpix

    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

    На этой неделе актуальное событие было одно - Россия вторглась в Украину и ведёт там войну. Рынки сконцентрированы в первую очередь на этом. Как воспринимать рынки в таких условиях?
    Индекс S&P 500 вырос во время эскалации конфликта. Почему?
    Золото не на своих максимумах. Насколько это справедливо?
    Что будет с учётной ставкой ФРС?
    Об этом и другом - в свежем выпуске "Вкуса биржи".

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Владелец строительной компании: если украинские строители уедут воевать, случится катастрофа
Глава Ecobirch: война в Украине отразится на деревообрабатывающей промышленности Эстонии
Кличко: Киев вступил в фазу обороны
Инвестор
DelfinGroup отчитался о рекордной прибыли
Латвийское финансовое предприятие DelfinGroup отчиталось о рекордных финансовых результатах, пишет
Латвийское финансовое предприятие DelfinGroup отчиталось о рекордных финансовых результатах, пишет
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Алар Карис: маски сорваны, наша общая цель - остановить Россию
Президент Эстонии Алар Карис обнародовал заявление в связи со вторжением российских войск в Украину. "Я глубоко разочарован и потрясен. Насильственное пренебрежение, проявленное Москвой в последние часы по отношению к украинцам, да и к собственным гражданам России, шокирует и возмущает", - пишет президент Карис.
Президент Эстонии Алар Карис обнародовал заявление в связи со вторжением российских войск в Украину. "Я глубоко разочарован и потрясен. Насильственное пренебрежение, проявленное Москвой в последние часы по отношению к украинцам, да и к собственным гражданам России, шокирует и возмущает", - пишет президент Карис.
Все мнения
Эпицентр
Глава эстонской компании в Украине: сегодня все лягут спать в ожидании. Будем защищаться
По словам генерального директора логистической компании ACE Logistics Ukraine Олены Дашко, компания перешла на работу в удалённом режиме. Работники стараются соединиться со своими семьями и помогать как можно большему числу людей.
По словам генерального директора логистической компании ACE Logistics Ukraine Олены Дашко, компания перешла на работу в удалённом режиме. Работники стараются соединиться со своими семьями и помогать как можно большему числу людей.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: как воспринимать рынки в кризисное время?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение