Вкус биржи: как воспринимать рынки в кризисное время?

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Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.

На этой неделе актуальное событие было одно - Россия вторглась в Украину и ведёт там войну. Рынки сконцентрированы в первую очередь на этом. Как воспринимать рынки в таких условиях?

Индекс S&P 500 вырос во время эскалации конфликта. Почему?

Золото не на своих максимумах. Насколько это справедливо?

Что будет с учётной ставкой ФРС?

Об этом и другом - в свежем выпуске "Вкуса биржи".