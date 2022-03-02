Биржа

Дмитрий Фефилов

2 марта 2022 в 13:44 Поделиться:









Цена на газ в Европе обновила рекорд

Европейские и британские цены на газ резко выросли в среду, поскольку страны заявили, что санкции ЕС против России могут повлиять на поставки газа.

Фото: Pixabay

Великобритания в понедельник приняла решение заблокировать проход судов, связанных с Россией, в свои порты, в то время как официальные лица из некоторых стран Европейского Союза заявили, что блок из 27 стран рассматривает возможность запрета на вход российских судов.