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Цена на газ в Европе обновила рекорд

Европейские и британские цены на газ резко выросли в среду, поскольку страны заявили, что санкции ЕС против России могут повлиять на поставки газа.

Фото: Pixabay
Великобритания в понедельник приняла решение заблокировать проход судов, связанных с Россией, в свои порты, в то время как официальные лица из некоторых стран Европейского Союза заявили, что блок из 27 стран рассматривает возможность запрета на вход российских судов.

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