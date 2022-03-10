Биржа

dv.ee

10 марта 2022 в 10:45 Поделиться:









Фонд EfTEN значительно увеличил прибыль

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

За первые два месяца этого года EfTEN Real Estate Fund III заработал 2,2 миллиона евро дохода от аренды и 1,9 миллиона евро EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации). В годовом сравнении фонд увеличил прибыль на 15%, пишет Äripäev.

Стоимость чистых активов EfTEN Real Estate Fund III на конец февраля составила 19,4 евро, увеличившись за месяц на 0,8%.

В феврале фонд заработал в общей сложности 1,1 млн евро консолидированного дохода от аренды, что на 14 000 евро больше, чем в январе. EBITDA в феврале составила 0,99 млн евро, увеличившись на 37 000 евро за месяц.

Расходы фонда составляют 12,0% доходов от аренды, в прошлом году – 12,7%. На конец февраля консолидированный капитал EfTEN Real Estate Fund III составлял 98,4 млн евро по сравнению с 96,9 млн евро в годовом сравнении.

Акции EfTEN Real Estate Fund III торгуются на Таллиннской фондовой бирже по 21,1 евро и за месяц упали на 10,6%.