Фонд EfTEN значительно увеличил прибыль
Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann
За первые два месяца этого года EfTEN Real Estate Fund III заработал 2,2 миллиона евро дохода от аренды и 1,9 миллиона евро EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации). В годовом сравнении фонд увеличил прибыль на 15%, пишет Äripäev.
Стоимость чистых активов EfTEN Real Estate Fund III на конец февраля составила 19,4 евро, увеличившись за месяц на 0,8%.
В феврале фонд заработал в общей сложности 1,1 млн евро консолидированного дохода от аренды, что на 14 000 евро больше, чем в январе. EBITDA в феврале составила 0,99 млн евро, увеличившись на 37 000 евро за месяц.
Расходы фонда составляют 12,0% доходов от аренды, в прошлом году – 12,7%. На конец февраля консолидированный капитал EfTEN Real Estate Fund III составлял 98,4 млн евро по сравнению с 96,9 млн евро в годовом сравнении.
Акции EfTEN Real Estate Fund III торгуются на Таллиннской фондовой бирже по 21,1 евро и за месяц упали на 10,6%.
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