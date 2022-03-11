4 акции, которые могут вырасти на фоне продовольственного кризиса

Исследователь сталинизма: путинский режим держится на рассказах о величии России

Исследователь Стивен Коткин в интервью изданию The New Yorker 11 марта рассказал о том, как в контексте мировой истории выглядит война в Украине. Стивен Коткин — американский историк-русист, один из главных академических интересов которого — сталинизм. Он автор трехтомной биографии Сталина (пока изданы только два тома), а также книг «Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000» и «Негражданское общество». «Медуза» кратко пересказывает его интервью — о том, помогут ли санкции остановить войну, на чем основывается путинский режим и от кого будет зависеть восстановление мира.

Исследователь Стивен Коткин в интервью изданию The New Yorker 11 марта рассказал о том, как в контексте мировой истории выглядит война в Украине. Стивен Коткин — американский историк-русист, один из главных академических интересов которого — сталинизм. Он автор трехтомной биографии Сталина (пока изданы только два тома), а также книг «Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000» и «Негражданское общество». «Медуза» кратко пересказывает его интервью — о том, помогут ли санкции остановить войну, на чем основывается путинский режим и от кого будет зависеть восстановление мира.