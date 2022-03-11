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    4 акции, которые могут вырасти на фоне продовольственного кризиса

    Фото: Pixabay

    Украина наряду с Россией являются мировыми лидерами в экспорте зерновых, в частности пшеницы и кукурузы. Из-за войны объемы поставок этих товаров могут сильно сократиться, что отразится на росте цен. Какие компании имеют потенциал восполнить часть недополученных объемов и заработать на этом дополнительную прибыль, делится руководитель отдела инвестиционной аналитики Freedom Finance Europe Максим Мантуров.

    Украина – мировой лидер по производству растительного масла. Основные отгрузочные мощности находятся в районе Черного моря. Полномасштабные военные действия уже нанесли удар экспорту в данном регионе.

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