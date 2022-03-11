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    Coop Pank отчитался за февраль

    Банк сообщил, что в феврале увеличил чистую прибыль почти в полтора раза.

    Фото: Лийз Трейманн
    Оборот банка в феврале составил 3,5 миллиона евро, что на 20% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль за этот период выросла на 46%, составив в феврале этого года 1,3 миллиона евро. За два месяца Coop Pank заработал в сумме 2,8 миллиона евро чистой прибыли. Рост расходов за год увеличился на 22% до 22 миллионов евро.

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