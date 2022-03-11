Coop Pank отчитался за февраль

Война пошатнула чувство уверенности покупателей недвижимости

Война в Украине лишила покупателей недвижимости уверенности в завтрашнем дне. Это видно как по кредитному поведению, так и по количеству заключенных сделок.

Война в Украине лишила покупателей недвижимости уверенности в завтрашнем дне. Это видно как по кредитному поведению, так и по количеству заключенных сделок.