Анализ балтийских биржевых предприятий

«Война идет и на энергетическом рынке – это нельзя игнорировать»
В то время, когда на Украину падают бомбы, кажется неуместным жаловаться на высокие цены на электроэнергию. Но мы не можем игнорировать тот факт, что война идет и на энергетическом рынке, пишет руководитель отдела корпоративного банковского обслуживания SEB Артем Соколов.
В то время, когда на Украину падают бомбы, кажется неуместным жаловаться на высокие цены на электроэнергию. Но мы не можем игнорировать тот факт, что война идет и на энергетическом рынке, пишет руководитель отдела корпоративного банковского обслуживания SEB Артем Соколов.