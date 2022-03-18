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    Анализ балтийских биржевых предприятий

    Инвестор и эксперт по финансовому анализу Пааво СийманФото: Рауль Меэ

    Инвестор и эксперт по финансовому анализу Пааво Сийман подготовил обзор предприятий из основного списка Балтийской биржи, акции которых на базе показателей за прошлый год могут представлять интерес для инвестора.

    В то же время Сийман признает, что в случае с фундаментальным анализом следует учитывать, что речь идет о результатах, которые были достигнуты в прошлом. Относительно будущего каждый инвестор должен самостоятельно определить, каковы могут быть перспективы того или иного предприятия, учитывая и нынешнюю геополитическую ситуацию.

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