Биржа

Пааво Сийман

18 марта 2022 в 13:21 Поделиться:









Анализ балтийских биржевых предприятий

Инвестор и эксперт по финансовому анализу Пааво Сийман Фото: Рауль Меэ

Инвестор и эксперт по финансовому анализу Пааво Сийман подготовил обзор предприятий из основного списка Балтийской биржи, акции которых на базе показателей за прошлый год могут представлять интерес для инвестора.

В то же время Сийман признает, что в случае с фундаментальным анализом следует учитывать, что речь идет о результатах, которые были достигнуты в прошлом. Относительно будущего каждый инвестор должен самостоятельно определить, каковы могут быть перспективы того или иного предприятия, учитывая и нынешнюю геополитическую ситуацию.