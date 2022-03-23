Биржа

Майт Краун

23 марта 2022 в 10:55 Поделиться:









Пять идей: что приобрести на финской бирже

Благодаря резкому падению биржи Хельсинки с начала года, некоторые акции стали выглядеть весьма привлекательно. Хотя аналитики и говорят, что нестабильность сейчас значительно выше, исторически покупка в такие периоды в итоге оборачивалась выгодной сделкой. Газета Kauppalehti опубликовала список акций местного рынка с потенциалом роста.

Фото: Reuters/Scanpix

Период отчетности на бирже Хельсинки подходит к концу. 16 предприятий еще не успели отчитаться, однако в отношении большого числа предприятий аналитики уже сделали свои прогнозы, установили новые целевые цены и рекомендации, пишет Kauppalehti.